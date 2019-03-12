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Кіт Флінт роздав гроші перед смертю: хто отримав мільйони музиканта

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За два роки до самогубства вокаліст гурту The Prodigy Кіт Флінт розділив між усіма учасниками колективу п'ять мільйонів фунтів стерлінгів.

Ці гроші музиканти заробили за кілька років, пише Daily Mail.

Кіт Флінт роздав гроші перед смертю: хто отримав мільйони музиканта
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Він і колеги по гурту Ліам Хоулетт і Максим (справжнє ім'я Кіт Палмер), розділили кошти, які вони отримали порівну. У минулому році група заробила майже 2 мільйони фунтів стерлінгів і 3 мільйони за рік до цього.

Протягом дворічного періоду The Prodigy виступили більш ніж на 70-ти концертах і фестивалях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лідер гурту Ліам Хоулетт повідомив, що Флінт покінчив життя самогубством.

ЗМІ припустили, що виконавець наклав на себе руки після розлуки з дружиною і вимушеного продажу улюбленого будинку в Ессексі (графство на південному сході Англії).

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