"Кисельов погрожував зламати життя": Крід зробив відверте зізнання

Відомий російський репер Єгор Крід прокоментував скандал із концертом в Абу-Дабі, який було зірвано в січні 2019 року.

Він розповів журналісту Юрію Дудю в програмі "вДудь", що заход не відбувся через главу Російської Медіагрупи Володимира Кисельова, який погрожував зламати життя музиканту (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

Крід пояснив, що компанія Кисельова організовувала концерт і сама винна у зриві. Репер стверджує, що глава РМГ йому погрожував.

"Перед Новим роком мені подзвонив Пашу (Павло Кур'янов – гендиректор Black Star. – ред.), попросив виступити на закритому гала-вечері Кисельова. Я погодився. Вихід на сцену у мене був о 22:40, я приїхав о 22:30, але відчув якийсь кіпіш", – почав Крід.

Єгор Крід і Юрій Дудь кадр з відео

За словами музиканта, він підкликав менеджера, запитав, який формат заходу. Виявилося, що це не закритий вечір, а фестиваль на 3000 осіб.

"Поки я дзвонив Пашу, до мене підійшов чоловік. Він сказав: "Я працюю на Російську медіагрупу. Володимир Володимирович Кисельов просив передати, що вас знімають з радіостанцій і всіх телеканалів РМГ на місяць, якщо ви не підете виступати". Я дивлюся на нього, не розумію, в чому прикол. Стоїть мій менеджер із відкритим ротом, ми всі в ах*є", – додав він.

Крід ще раз подзвонив Пашу, але було постійно зайнято. Як з'ясувалося пізніше, гендиректор летів у цей момент в літаку, тому не міг прийняти дзвінок.

"У цю ж секунду йде Володимир Володимирович Кисельов, підходить до мене і голосно матом починає пояснювати, що він зламає мені життя, кар'єру, Кріда на три букви, на*єр не треба виступати, бла-бла – тощо. Я повернувся, зняв окуляри, сказав: "спасибі, я вас зрозумів". Спокійно встав і пішов", – розповів він.

Єгор Крід в програмі "вДудь" скріншот

За словами Кріда, після цього Кисельов скасував і другий захід, а пізніше – весь трансфер з Абу-Дабі. Уже через кілька днів подруга скинула реперу прес-реліз, в якому йшлося, що "Крід кинув РМГ, два концерти скасував, жив у самому розкішному номері Абу-Дабі, був поганий настрій, тому не вийшов на сцену".

"Я розумію, що зараз піде знищення мене, що потрібно щось робити. Далі я почав розробляти стратегію, як ми будемо пояснювати. Ми написали прес-реліз. Я до останнього тягнув, не хотів викладати", – зізнався музикант.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, після Нового року в мережі з'явилася інформація, що Крід зірвав концерт в Абу-Дабі. У ЗМІ повідомлялося, що співак приїхав у готель і спокійно пив каву, поки організатори намагалися вирішити питання.

Пізніше Крід записав в Instagram відеоповідомлення, в якому вибачився за те, що не вийшов на сцену. За словами репера, це сталося з незалежних від нього причин.

Через кілька місяців навколо Кріда розгорівся новий скандал. У мережі поширили інформацію, що він розірвав контракт з Тіматі і лейблом Black Star. Реперу довелося гнівно відповісти на ці дані.

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