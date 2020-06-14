Ветерани Повітряно-десантних військ в РФ запросили російського співака Філіпа Кіркорова, який нарвався на критику через відео, у якому постав в образі десантника-гея, на "відверту розмову".

Звернення було опубліковано на сторінці "Ветерани ПДВ і спецназу" у забороненій в Україні соціальній мережі "ВКонтакте". Ветерани обурені тим, що в ролику Кіркоров нібито поглумився над їх священними символами – тільником і беретом. Так, артиста запросили прийти 2 серпня в парк Горького.

Крім того, депутат Держдуми, колишній командувач ПДВ Володимир Шаманов нагадав Кіркорову вираз відомого десантника Валерія Востротіна: "Десантника може образити кожен, але не кожен встигає вибачитися", передає eadaily.

"Як і багато десантників, я подивився цей огидний сюжет, де ви, пане Кіркоров, ображаєте два головних символи десантників –тільник і берет.. Моя вам рекомендація: вибачтеся і свій пасквіль приберіть з соцмереж для свого ж блага", – звернувся депутат до співака.

Разом з тим, представниця Кіркорова Катерина Успенська пояснила, що артист нібито тільки виконував роль у гумористичному скетч-шоу про десантників, а відео належить каналу СТС і серіалу "У Масці шоу".

"Тому всі питання можна адресувати режисерові Марюсу Вайсберг і каналу "СТС", які готували сценарій цього скетчу. Філіп винятково грав роль", – підкреслила представниця співака.

Раніше в Instagram Кіркорова з'явився запис, на якій він постав в образі десантника. Відео було записано для гумористичного скетч-шоу. У відеоролику безробітному герою Кіркорова в тільнику і береті пропонують зіграти роль десантника-гея.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кіркоров висміяв передачу Олени Малишевої "Жити здорово!" і зобразив член і збільшену простату.