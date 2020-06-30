Кіркоров із розмахом відзначив день народження сина: святкували з Лорак і Тіматі

Єва Романова Люди 10:55, 30.06.2020 Оновлено: 11:35, 30.06.2020

Російський попартист Філіп Кіркоров показав у мережі, з яким розмахом відзначив день народження свого сина Мартіна.

Так, 29 червня хлопчикові виповнилося 8 років. На його свято було запрошено топових зірок у РФ – Ані Лорак, Сергій Лазарєв, Тіматі та інші. Роликом зі свята артист поділився на особистій сторінці в Instagram (відео дивіться в кінці новини).

Зоряний батько влаштував на честь сина пишне святкування прямо у дворі заміського особняка. Виконавець запросив аніматорів, які виконали ролі персонажів "Зоряних війн". Територію будинку також було прикрашено у відповідній тематиці.

Філіп Кіркоров з Мартіном
worldpodium.ru

Серед запрошених засвітилися Юлія Барановська, Сергій Лазарєв, Ані Лорак, Тіматі й багато інших представників російського шоу-бізнесу зі своїми дітьми. Одними з перших Мартіна привітали Максим Галкін, Микола Басков, Ігор Крутой і Евеліна Бльоданс.

Філіп Кіркоров з Мартіном
Скриншот відео (Instagram Філіпа Кіркорова)

Очевидно, що гості приходили до сина попкороля РФ із дорогими подарунками, серед них – мотоцикл, вартість якого становить приблизно 100 тисяч рублів від Тіматі.

В кінці свята присутніх порадували масштабним феєрверком і гігантським тортом, прикрашеним фігурками із "Зоряних війн".

Мартіну Кіркорову подарували мотоцикл за 100 тисяч рублів
Скриншот відео (Instagram Філіпа Кіркорова)

"Ось такою приголомшливою компанією ми сидимо на березі. У колі найближчих святкуємо день народження Мартіна! І всім бажаємо гарного настрою. Будьте щасливі, любіть один одного, себе і своїх близьких", – прокоментував свято Кіркоров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо що Філіп Кіркоров втратив кілька мільйонів рублів через суд із будівельною компанією, яка займалася ремонтом його заміського особняка.

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