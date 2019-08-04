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Кіркоров взяв своїх дітей на вечірку з напівголими танцівницями

2.6т Читати матеріал російською

Популярний російський співак Філіп Кіркоров відправився на відпочинок на Лазурне узбережжя. Його діти Мартін і Алла-Вікторія всюди супроводжують короля російської естради. Чоловік навіть взяв їх в нічний клуб.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram Кіркоров розмістив запис, на якому він разом з дітьми відпочиває в компанії інших відвідувачів закладу і напівголих танцівниць.

Кіркоров взяв своїх дітей на вечірку з напівголими танцівницями

SPUTNIK Білорусь

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"Ось така вечірка", – написав Кіркоров.

Кіркоров взяв своїх дітей на вечірку з напівголими танцівницями
Кіркоров взяв своїх дітей на вечірку з напівголими танцівницями
Кіркоров взяв своїх дітей на вечірку з напівголими танцівницями

Раніше, Кіркоров розлютив своїх шанувальників тим, що показав, як подорожує на приватному літаку.

Отже! Ми в повному складі! Всією сім'єю, і творчої та музичної, і рідний, летимо на зустріч музичним пригод і експериментів, тому що там де мої друзі Емінем @eminofficial і його друзі-там весело, смачно і ооооочень музично! @ zharafest- ми в передчутті !! Діти @allavictoriyakirkorova @martinkirkorov вже в захваті від передпольотної кайфу в Чудо-Літаку! А поки, ми говоримо Сочі "До побачення", до зустрічі вже 10 серпня в К / З "ФЕСТИВАЛЬНИЙ" на Шоу "КОЛІР НАСТРОЮ" by @ franco.dragone Look by @dolcegabbana

Публікація від Філіп Кіркоров (@fkirkorov)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Філіпа Кіркорова розкритикували в мережі через його новий кліп на пісню "Стеснение пропало". Так, в провокаційному відео артист з'явився в декількох образах.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Особи
Філіп Кіркоров Мартін Кіркоров Алла-Вікторія Кіркорова
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