Кіркоров взяв своїх дітей на вечірку з напівголими танцівницями

Популярний російський співак Філіп Кіркоров відправився на відпочинок на Лазурне узбережжя. Його діти Мартін і Алла-Вікторія всюди супроводжують короля російської естради. Чоловік навіть взяв їх в нічний клуб.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram Кіркоров розмістив запис, на якому він разом з дітьми відпочиває в компанії інших відвідувачів закладу і напівголих танцівниць.

SPUTNIK Білорусь

"Ось така вечірка", – написав Кіркоров.

Раніше, Кіркоров розлютив своїх шанувальників тим, що показав, як подорожує на приватному літаку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Філіпа Кіркорова розкритикували в мережі через його новий кліп на пісню "Стеснение пропало". Так, в провокаційному відео артист з'явився в декількох образах.

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