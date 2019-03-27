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Кіркоров влаштував скандал на похоронах Началової

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Російський поп-співак Філіп Кіркоров влаштував сцену на похоронах співачки і актриси Юлії Началової, яка померла 16 березня.

Як повідомляє Telegram-канал Baza, Кіркорову не сподобалося, що йому довелося проходити до гробу на загальних підставах, тоді як він хотів майнути на хвилинку перед камерами, покласти квіти і не перетинатися з простими смертними.

Кіркоров влаштував скандал на похоронах Началової

Філіп Кіркоров

Фото: today.ru

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Зазначається, що вже після траурного заходу Філіп пред'явив претензії організаторам похорону, заявивши, що його необхідно було впустити до зали не як інших, а через окремий, службовий вхід. Відповідь надійшла досить ввічлива.

"Це не ваш день, Філіп Бедросович. Буде ваш — занесемо через службовий", — повідомили організатори.

Кіркоров влаштував скандал на похоронах Началової

Як повідомляв OBOZREVATEL, Невзоров їдко висловився про померлу Началову, з сарказмом припустивши, що тіло зірки варто було б поховати в Мавзолеї замість Леніна.

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Особи
Юлія НачаловаФіліп Кіркоров
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