Кіркоров витратив 5 млн на діаманти на зубах: в мережі рознесли новий кліп артиста

Російський співак Філіп Кіркоров витратив 5 млн рублів (1,8 млн гривень) на діамантові грілзи (прикраса на зубах) для нового кліпу на трек "Ролекс" з блогером Давидом Манукяном.

Про це виданню "КП" розповів стиліст знаменитості Арсен Айрапетов. За його словами, образ репера Кіркорова складався з ексклюзивного одягу та аксесуарів (кліп дивіться нижче).

Грілзи на зубах Кіркорова Скриншот

Так, на співаку був сріблястий піждак Balmain, який зроблений у двох примірниках, а також інші речі, виготовлені французьким будинком моди Louis Vuitton. Грілзи для артиста виконали в одній з клінік Москви за індивідуальним замовленням і прикрашені логотипом бренду, про який співається в кліпі.

"Я розумів, що образ повинен бути максимально стильним і епатажним. Не просто Філіп Кіркоров в каменях, а артист, у якого зі смаком все добре і який попереду всіх ", – додав стиліст.

Проте користувачі соцмережі не оцінили дорогий образ співака, як і сам кліп. Вони відзначили, що пісня не має жодного сенсу і свідчить про відсутність таланту.

Кліп "Ролекс" не сподобався користувачам Скриншот коментарів

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