Кіркоров різко скасував концерти через коронавірус

У Латвії, Литві та Естонії ввели режим надзвичайної ситуації через коронавірус і скасували концерти російські артисти Філіп Кіркоров і БІ-2.

Концерт Кірокова в Талліні перенесли на 3 жовтня. Про це повідомили організатори шоу.

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"Дорога Латвія! На жаль, ми змушені перенести концерт 20 березня в Ризі - в зв'язку з введенням в Латвії режиму надзвичайної ситуації і прийняттям МОЗ країни рішення скасувати всі публічні заходи, кількість відвідувачів яких перевищує 200 осіб", - повідомила група Бі-2.

"Всі куплені квитки дійсні на нову дату, і ми дуже сподіваємося на розуміння публіки, а також дякуємо Філіпу Кіркорову за підтримку і турботу про здоров'я жителів Естонії", - заявили організатори.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в зв'язку з поширенням короновірусу багато артистів почали скасовувати свої концерти. Так, зірвалося шоу Мадонни в Парижі, Майлі Сайрус не виступить в Австралії, а один з найбільших в світі фестивалів перенесли на кілька місяців.

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