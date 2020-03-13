Кіркоров різко скасував концерти через коронавірус

У Латвії, Литві та Естонії ввели режим надзвичайної ситуації через коронавірус і скасували концерти російські артисти Філіп Кіркоров і БІ-2.
Концерт Кірокова в Талліні перенесли на 3 жовтня. Про це повідомили організатори шоу.
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"Дорога Латвія! На жаль, ми змушені перенести концерт 20 березня в Ризі - в зв'язку з введенням в Латвії режиму надзвичайної ситуації і прийняттям МОЗ країни рішення скасувати всі публічні заходи, кількість відвідувачів яких перевищує 200 осіб", - повідомила група Бі-2.
Дорога Латвія! На жаль, ми змушені перенести концерт 20 березня в Ризі - в зв'язку з введенням в Латвії режиму надзвичайної ситуації і прийняттям МОЗ країни рішення скасувати всі публічні заходи, кількість відвідувачів яких перевищує 200 осіб. ⠀ Всі придбані на наш концерт квитки залишаться дійсними на нову дату, яку група і організатор виступу зможуть узгодити та озвучити після зняття обмежень. ⠀ Доля концерту 17 березня в Талліні поки що не ясна - слідкуйте за оновленнями на нашій сторінці. ⠀ Ми віримо в якнайшвидшу перемогу над пандемією і сподіваємося на зустріч з вами в самому найближчому майбутньому! А поки - будь ласка, бережіть себе і ретельно виконуйте всі необхідні запобіжні заходи. Здоров'я вам!
"Всі куплені квитки дійсні на нову дату, і ми дуже сподіваємося на розуміння публіки, а також дякуємо Філіпу Кіркорову за підтримку і турботу про здоров'я жителів Естонії", - заявили організатори.
Як раніше писав OBOZREVATEL, в зв'язку з поширенням короновірусу багато артистів почали скасовувати свої концерти. Так, зірвалося шоу Мадонни в Парижі, Майлі Сайрус не виступить в Австралії, а один з найбільших в світі фестивалів перенесли на кілька місяців.
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