Кіркоров раптово припинив спілкування з Пугачовою: артист пояснив причину

Російський співак Філіп Кіркоров зізнався, що припинив спілкування зі своєю колишньою дружиною Аллою Пугачовою. Раніше, незважаючи на розлучення, Кіркоров був частим гостем в будинку примадонни.

Так, Філіп Кіркоров і Алла Пугачова, які прожили дев'ять років в шлюбі, після розлучення в 2005 році залишалися близькими друзями і спілкувалися сім'ями. Сам артист неодноразово публічно зізнавався в коханні до примадонни. Тепер же він зізнався, що вони взагалі перестали дружити, пише "Комсомольская правда".

"Немає у нас ніяких стосунків, у кожного своє життя. Ми не дружимо будинками, це було б дивно. Але я відчуваю до неї почуття любові і вдячності. І вона знає, якщо прийде біда, я завжди допоможу. А радості їй є з ким ділити. Я ж бачу – на відміну від Алли, я на неї підписаний в Instagram", – зазначив Кіркоров в розмові з журналістами.

Максим Галкін, Алла Пугачова і Філіп Кіркоров InfoResist

Про причини можливої сварки з Аллою Пугачовою Кіркоров розповідати не став.

Відзначимо, не дивлячись на розбіжності з примадонною, Кіркоров тісно спілкується з її дочкою Крістіною Орбакайте.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Філіп Кіркоров відверто розповів про своє особисте життя після розлучення зі співачкою Аллою Пугачовою, яке відбулося в 2005 році. Він зазначив, що після шлюбу з примадонною він більше не хоче "занурюватися у вир з головою".