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12 вересня • оновлено в 14:45
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Кіркоров публічно осоромився на сцені: в мережу потрапило відео

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Російський поп-король Філіп Кіркоров осоромився на очах у численної публіки.

Так, артист потрапив в незручну ситуацію під час отримання престижної премії від журналу GQ. Кіркоров переміг в номінації "Вічна цінність" і його запросили на сцену, щоб сказати кілька слів. Однак під час промови співак раптово забув, як називається церемонія, на якій він знаходиться (відео з конфузом Кіркорова дивіться нижче).

Кіркоров публічно осоромився на сцені: в мережу потрапило відео

Філіп Кіркоров

Фото з Instagram

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Зазначимо, що незабаром в залі пролунав дикий регіт, і Філіп почав сміятися разом з усіма.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на "Новій хвилі" Кіркоров обматюкав організаторів фестивалю.

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Особа
Філіп Кіркоров
Місце
Росія
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