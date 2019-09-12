Кіркоров публічно осоромився на сцені: в мережу потрапило відео

Російський поп-король Філіп Кіркоров осоромився на очах у численної публіки.

Так, артист потрапив в незручну ситуацію під час отримання престижної премії від журналу GQ. Кіркоров переміг в номінації "Вічна цінність" і його запросили на сцену, щоб сказати кілька слів. Однак під час промови співак раптово забув, як називається церемонія, на якій він знаходиться (відео з конфузом Кіркорова дивіться нижче).

Філіп Кіркоров Фото з Instagram

Зазначимо, що незабаром в залі пролунав дикий регіт, і Філіп почав сміятися разом з усіма.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на "Новій хвилі" Кіркоров обматюкав організаторів фестивалю.

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