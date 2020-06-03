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3 червня • оновлено в 09:56
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Кіркоров повторив зворушливе фото з батьком через 50 років

2.8т
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Популярний російський співак Філіп Кіркоров опублікував забавний знімок, на якому він з батьком намагається повторити зображення на архівному фото.

Знімок артист розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Кіркоров повторив зворушливе фото з батьком через 50 років
"Завжди молодий, оптимістичний і бадьорий духом! Приклад для мене. Ти ніби прокатав мене на машині часу на 50 років назад і повернув шматочок дитинства. Це таке щастя! Нехай відчуття щастя буде нескінченним, як і твій гарний вік. 88 - вічний символ нескінченності", - поділився емоціями Кіркоров.
Кіркоров повторив зворушливе фото з батьком через 50 років
Кіркоров повторив зворушливе фото з батьком через 50 років

Зазначимо, що 2 червня батько Філіпа Кіркорова відзначив свій 88 День народження. Він народився в 1932 році в Варні і має вірменське походження. Бедрос Кіркоров став першим із зарубіжних виконавців, який отримав звання заслуженого артиста РФ.

Кіркоров повторив зворушливе фото з батьком через 50 років

Як раніше писав OBOZREVATEL, популярний російський співак Філіп Кіркоров висміяв передачу Олени Малишевої "Жити здорово!" і зобразив член та збільшену простату.

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Автор
Марія Дідик
Особа
Філіп Кіркоров
Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
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