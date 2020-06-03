Кіркоров повторив зворушливе фото з батьком через 50 років

Популярний російський співак Філіп Кіркоров опублікував забавний знімок, на якому він з батьком намагається повторити зображення на архівному фото.

Знімок артист розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Завжди молодий, оптимістичний і бадьорий духом! Приклад для мене. Ти ніби прокатав мене на машині часу на 50 років назад і повернув шматочок дитинства. Це таке щастя! Нехай відчуття щастя буде нескінченним, як і твій гарний вік. 88 - вічний символ нескінченності", - поділився емоціями Кіркоров.

Зазначимо, що 2 червня батько Філіпа Кіркорова відзначив свій 88 День народження. Він народився в 1932 році в Варні і має вірменське походження. Бедрос Кіркоров став першим із зарубіжних виконавців, який отримав звання заслуженого артиста РФ.

Як раніше писав OBOZREVATEL, популярний російський співак Філіп Кіркоров висміяв передачу Олени Малишевої "Жити здорово!" і зобразив член та збільшену простату.

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