Кіркоров показав зворушливе архівне відео з молодою Пугачовою

Російський співак Філіп Кіркоров поділився архівним відео, де він презентує альбом "Скажи солнцу ДА!" разом з Аллою Пугачовою. Ролик 25-річної давності викликав ажіотаж в мережі.

Так, ньому Кіркоров зворушливо обіймає Аллу Борисівну за плече. Відповідний ролик артист опублікував на особистій сторінці в Instagram (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"Продовження моїх спогадів 25-ти річної давності ... 18 листопада 1995 року пройшла велика презентація альбому "Скажи солнцу Да!" з 37 пісень! Ось такі раніше випускали глобальні роботи. Це не просто завантажити EP на стрімінгові платформи. Не так все просто було... І такі дати ставали пам'ятними. З днем народження, мій 7-ий студійний альбом!" – прокоментував публікацію співак.

Шанувальники прийшли в захват від архівного відео Кіркорова. Вони заявили, що хочуть більше спільних кадрів з ним і Аллою Пугачовою.

"Яка гарна пара. Хочемо більше кадрів з Аллою Борисівною", "Які милі та щасливі", "Кидайте більше таких відео. Ви зовсім не змінилися", "Які гарні. Люблю вас, Алла та Філіп", "Які молоді, як швидко летить час", – написали шанувальники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Алла Пугачова поділилася з підписниками новим фото, на якому продемонструвала своє обличчя без ретуші великим планом.