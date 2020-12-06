Кіркоров показав фото з Ротару в Москві і розповів, як об'єднує Росію з Україною

Російський співак Філіп Кіркоров сфотографувався з українською співачкою Софією Ротару на концерті "Пісня року – 2020" і назвав себе людиною, яка з'єднує культури Росії і України.

Знімок з Ротару Кіркоров опублікував в Instagram. Він зазначив, що ця "Пісня року" стала стала для нього вже 30-ю.

Кіркоров також написав, що пісні Ротару "Червона рута" виповнилося півстоліття. Він назвав її символом української естради та однією з найзнаменитіших і найвідоміших пісень в світі.

"І я радий, що цього року я продовжую давню традицію – з'єднувати культури. Пісня "Романи" символізує місток між Росією і Україною", – написав співак.

Своє твердження він обґрунтував тим, що автором пісні став Артем Пивоваров з Києва.

Кіркоров додав, що музика не має кордонів.

Як повідомило російське видання Kp.ru, Ротару приїхала на концерт до Москви через дружбу з організатором заходу – композитором Ігорем Крутим. Українська співачка нібито виступила безкоштовно.

До столиці РФ Ротару прилетіла заздалегідь, щоб провести два тижні на обов'язковому карантині.

Кіркоров і Ротару Instagram Кіркорова

Кіркоров заявив, що з'єднує культури Instagram Кіркорова

Як писав OBOZREVATEL, 73-річна українська співачка Софія Ротару виступила з концертом в Росії в розпал пандемії COVID-19. Знаменитість представила два номери на концерті "Пісня року – 2020".