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Кіркоров обматюкав організаторів "Нової хвилі": з'явилося відео

1.9т Читати матеріал російською

Російський артист, поп-король естради Філіп Кіркоров влаштував скандал під час репетиції свого номеру на "Новій хвилі" в Сочі (Росія).

Так, в мережі з'явилося відео, на якому чутно, як зірка багаторазово нецензурно вилаяв організаторів фестивалю. Кіркоров поставив їм ультиматум, що поки він не порепетирує годину з камерами, шоу не почнеться (ролик дивіться нижче).

Кіркоров обматюкав організаторів "Нової хвилі": з'явилося відео

Філіп Кіркоров

Фото: paraguas.ru

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Зазначимо, що приводом для бурхливої реакції співака послужили зірвані терміни підготовки до концерту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Філіпа Кіркорова розкритикували в мережі через його новий кліп на пісню "Стиснение пропало". Так, в провокаційному відео артист з'явився в декількох образах.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Особа
Філіп Кіркоров
Місце
Росія
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