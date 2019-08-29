Кіркоров обматюкав організаторів "Нової хвилі": з'явилося відео

Російський артист, поп-король естради Філіп Кіркоров влаштував скандал під час репетиції свого номеру на "Новій хвилі" в Сочі (Росія).
Так, в мережі з'явилося відео, на якому чутно, як зірка багаторазово нецензурно вилаяв організаторів фестивалю. Кіркоров поставив їм ультиматум, що поки він не порепетирує годину з камерами, шоу не почнеться (ролик дивіться нижче).
Філіп Кіркоров
Фото: paraguas.ru
Зазначимо, що приводом для бурхливої реакції співака послужили зірвані терміни підготовки до концерту.
Ось така репетиції Філіпа Кіркорова @fkirkorov на "Новій Хвилі 2019" в Сочі. Мат, мат і ще раз мат. Думаю багато таким його НЕ віделі.😉 ⠀ # киркоров # новаяволна2019 # філіппкіркоров # новаяволна # новаяволнасочі # філіппкіркоров2019 # кіркоров2019 # новаяволнакіркоров # sochi # sochi2019 # сочі2019
Як повідомляв OBOZREVATEL, Філіпа Кіркорова розкритикували в мережі через його новий кліп на пісню "Стиснение пропало". Так, в провокаційному відео артист з'явився в декількох образах.
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