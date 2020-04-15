Російський співак Філіп Кіркоров зворушливо звернувся до співачки Алли Пугачової в соцмережах.

Так, на своїй сторінці в Instagram артист привітав Пугачову з днем народження: 15 квітня співачці виповнюється 71 рік.

Алла Пугачова й Філіп Кіркоров womanhit.ru

Кіркоров один з перших привітав іменинницю. У своїй соцмережі Філіп опублікував фотографію, на якій зображений великий портрет Пугачової, на тлі якого стоїть артист, а за його спиною – крила.

"З днем народження, моя муза й натхнення!", – ніжно підписав фотографію Кіркоров.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що співак Філіп Кіркоров відверто розповів про своє особисте життя після розлучення з Аллою Пугачовою, яке сталося в 2005 році.

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