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15 квітня • оновлено в 08:19
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Кіркоров ніжно звернувся до Пугачової

1.8т
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Російський співак Філіп Кіркоров зворушливо звернувся до співачки Алли Пугачової в соцмережах.

Так, на своїй сторінці в Instagram артист привітав Пугачову з днем народження: 15 квітня співачці виповнюється 71 рік.

Алла Пугачова й Філіп Кіркоров

Алла Пугачова й Філіп Кіркоров

womanhit.ru

Кіркоров один з перших привітав іменинницю. У своїй соцмережі Філіп опублікував фотографію, на якій зображений великий портрет Пугачової, на тлі якого стоїть артист, а за його спиною – крила.

"З днем народження, моя муза й натхнення!", – ніжно підписав фотографію Кіркоров.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що співак Філіп Кіркоров відверто розповів про своє особисте життя після розлучення з Аллою Пугачовою, яке сталося в 2005 році.

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Автор
Анна Міхно
Особи
Алла Пугачова Філіп Кіркоров
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Ignatova Natalia
Ignatova Natalia
Ну и на хр*на нам эта новость?
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