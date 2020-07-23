Кіркоров несподівано розсипався у компліментах Лукашенку: опубліковано відео

Російський співак Філіп Кіркоров заявив, що не уявляє Білорусь без нинішнього лідера Олександра Лукашенка, а також зазначив, що не став би довіряти країну кому-небудь іншому.

Про це артист повідомив під час міжнародного фестивалю мистецтв "Слов'янський базар у Вітебську", коментуючи майбутні вибори президента Білорусі. Його слова показали в ефірі телеканалу ОНТ (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Когось дратує, що багато років. А якщо немає альтернативи? А якщо немає кому довірити? Ось я не уявляю собі Білорусь без Олександра Григоровича. Я, як артист Філіп Кіркоров, від цієї людини отримував тільки добро, увагу, повагу. Мені немає за що до нього ставитися погано. Якщо у когось із ним свої рахунки – це їхні проблеми", – сказав Кіркоров.

Олександр Лукашенко і Філіп Кіркоров (фото – Наталія Федосенко/ТАСС)

Зазначимо: під час церемонії відкриття 29-го Міжнародного фестивалю мистецтв "Слов'янський базар у Вітебську" президент Білорусі Олександр Лукашенко вручив народному артисту Росії Філіпу Кіркорову спеціальну нагороду "Через мистецтво – до миру і взаєморозуміння".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Філіп Кіркоров відверто розповів про своє особисте життя після розлучення зі співачкою Аллою Пугачовою, яке сталося в 2005 році. Він зазначив, що після шлюбу з примадонною він більше не хоче "занурюватися у вир із головою".