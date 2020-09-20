Кіркоров і Басков посперечалися через пісню, цитуючи Лукашенка

Російський співак Філіп Кіркоров різко прокоментував публікацію свого колеги Миколи Баскова.

У Instagram-акаунті Басков опублікував пост із виправданнями, що стосуються кліпу на пісню "Кохану не віддають", цитуючи президента Білорусії Олександра Лукашенка.

У пості артист опублікував скриншот, зроблений у Twitter і Facebook, і попередив, що це не його акаунти соцмереж.

"Це не мій Twitter і Facebook. Шановні ЗМІ! Перш ніж цитувати чиюсь промову, перевіряйте, будь ласка, справжність акаунта", – повідомив співак в Instagram.

Кіркоров, який теж взяв участь у записі пісні, залишив під фото свій обурений коментар.

"Тільки хотів написати тобі, "а чи не з'їхав ти з глузду, дорогий мій друг, бісер метати і виправдовуватися?" – написав Кіркоров на сторінці артиста.

До слова, в відеокліпі на підтримку Лукашенка "Кохану не віддають" знялися Філіп Кіркоров, Микола Басков та інші російські, а також білоруські артисти. Саме цю фразу сказав Лукашенко під час звернення з посланням до білоруського народу й парламенту перед виборами президента 9 серпня.