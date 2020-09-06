Російські артисти Філіп Кіркоров і Микола Басков спровокували чутки про можливе розлучення співачки Алли Пугачової і гумориста Максима Галкіна.

Під час ефіру програми "Ти не повіриш!" на каналі НТВ Кіркоров неоднозначно висловився про стосунки Пугачової з Галкіним.

"Мені якось непристойно коментувати, що відбувається у цій прекрасній сім'ї. Я на це не маю жодних права і підстави. Я можу тільки за Instagram дивитися, який вигляд мають їхні прекрасні діти, прекрасна сім'я. У них сади. Цвіте все. Алла Борисівна у прекрасній формі. Я дуже за них радію", –прокоментував попзірка.

Кіркоров і Басков натякнули на можливе розлучення Галкіна з Пугачовою.

Також додав своє слово під час шоу і Басков, спантеличивши шанувальників про можливе розлучення зіркової пари.

"Я людина дипломатична. Спілкуюся і з тією стороною, і з цією. Тому залишу це при собі", – відповів артист.

Зазначимо, що чутки про розлучення Пугачової і Галкіна ходять вже не перший місяць. Не так давно артист прокоментував чутки про можливий розрив із дружиною, проте не став підтверджувати або спростовувати цю інформацію.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Галкін викликав ажіотаж шкільними знімками своїх дітей-першокласників.