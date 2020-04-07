Російський співак Філіп Кіркоров заявив, що він хотів би приїхати в Україну, однак чекає запрошення від президента країни Володимира Зеленського.

Про це артист розповів під час прямого ефіру в Instagram з українською співачкою Олею Поляковою.

Філіп Кіркоров Instagram @fkirkorov

Так, за словами Кіркорова, приїхати в Україну – одне з найбільших його бажань зараз. Однак він хотів би, щоб Зеленський "сам простягнув йому руку", а напрошуватися він не буде.

"Мене там чекають, стільки всього в творчості відбулося, стільки нового, а поділитися не можемо. Не заради грошей, прикро, що втрачено стільки часу. І, звичайно, не дивлячись на те, що президент України – людина, з якою пов'язано в моєму житті дуже багато доброго й світлого... Достукатися до нього я сам не намагався, не звик просити. Я думаю, що він сам прекрасно знає, що Філіп Кіркоров завжди прийде й підтримає, раніше він сам на мене виходив. Але якщо досі він не простягнув руку, розуміючи й знаючи, що одним з найбільших моїх бажань зараз було б приїхати в Україну, отже на це є причини. І напрошуватися я не буду", – заявив Кіркоров.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Філіп Кіркоров відверто розповів про своє особисте життя після розлучення зі співачкою Аллою Пугачовою в 2005 році.

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