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Кирилу Терешину — 23: як виглядав "Руки-базуки" до синтолу

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Скандальний російський бодібілдер Кирило Терешин, який отримав прізвисько "Руки-базуки" через зловживання ін'єкціями синтолу в біцепси, у вівторок, 6 серпня, святкує день народження.

Так, хлопцю виповнюється 23 роки. У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив показати, як виглядав "Руки-базуки" до синтолу.

Кирилу Терешину — 23: як виглядав "Руки-базуки" до синтолу

Кирило Терешин

Фото з Instagram

Кирило Терешин народився 6 серпня 1996 року в П'ятигорську. Як і більшість дітей, він ріс худенькою і нічим не примітною дитиною. У підлітковому віці хлопчик захопився спортом, а головною його метою стала атлетична фігура — накачані руки, груди і спина. Але від тренувань особливих результатів не було і Кирило став пити стероїди.

Кирилу Терешину — 23: як виглядав "Руки-базуки" до синтолу

Кирило Терешин в дитинстві

Фото з Instagram

Кирилу Терешину — 23: як виглядав "Руки-базуки" до синтолу

Кирило Терешин

Фото з Instagram

Кирилу Терешину — 23: як виглядав "Руки-базуки" до синтолу

Кирило Терешин

Фото з Instagram

Новини
"Руки-базуки": Лободу розкритикували за провальний образ

З часом шкода і небезпека застосування стероїдних препаратів чоловіками-спортсменами, про які твердили всі вчені світу, почали насторожувати Терешина. Він став шукати більш надійний і безпечний спосіб добитися ідеальної фігури. Одного разу хлопцеві в руки потрапив метод "Памн-н-поузі", який полягає у введенні в м'язи синтолу. Кирило почав вводити ін'єкції і тим самим став скандально-популярним в інтернеті. За ним міцно закріпилося прізвисько "Руки-базуки".

Кирилу Терешину — 23: як виглядав "Руки-базуки" до синтолу

Кирило Терешин

Фото з Instagram

Кирилу Терешину — 23: як виглядав "Руки-базуки" до синтолу

Кирило Терешин

Фото з Instagram

Кирилу Терешину — 23: як виглядав "Руки-базуки" до синтолу

Кирило Терешин

Фото з Instagram

Кирилу Терешину — 23: як виглядав "Руки-базуки" до синтолу

Кирило Терешин

Фото з Instagram

Кирилу Терешину — 23: як виглядав "Руки-базуки" до синтолу

Кирило Терешин

Фото з Instagram

Кирилу Терешину — 23: як виглядав "Руки-базуки" до синтолу

Кирило Терешин

Фото з Instagram

Пізніше Терешин говорив, що хоче "стати ще більшим". Він озвучував плани подальшої модифікації свого тіла. Себе відверто називав фріком.

"Я хочу стати фріком, це моя мета. Хочу м'язи як у фріка, а не бодібілдера. Я дотримуюся дієти: в обід 400 гр м'яса, протеїн, потім 10 яєчних білків, сир, протеїн і інсулін. Кожен день зловживаю фастфудом, від нього ж набираєш масу, а мені і треба бути великим", — ділився він.

Кирилу Терешину — 23: як виглядав "Руки-базуки" до синтолу

Кирило Терешин

Фото з Instagram

Кирилу Терешину — 23: як виглядав "Руки-базуки" до синтолу

Кирило Терешин

Фото з Instagram

Кирилу Терешину — 23: як виглядав "Руки-базуки" до синтолу

Кирило Терешин

Фото з Instagram

У січні 2018 року Кирило Терешин зробив операцію в одній з російських клінік — обзавівся новими ногами ("ноги-торпеди"): хірурги вживили йому силіконові імплантати. А в грудні 2018 року хлопець потрапив до лікарні, де лікарі порекомендували йому зробити ампутацію рук.

Кирилу Терешину — 23: як виглядав "Руки-базуки" до синтолу

Кирило Терешин

Фото з Instagram

Кирилу Терешину — 23: як виглядав "Руки-базуки" до синтолу

Кирило Терешин

Фото з Instagram

Кирилу Терешину — 23: як виглядав "Руки-базуки" до синтолу

"Ноги-торпеди"

Фото з Instagram

У лютому 2019 року Кирило поширив звернення, адресоване своїм фанатам. У ньому він розповів, що збирається видалити свої "руки-базуки". Терешин поскаржився на тяжке запалення, через яке загроза нависла над його життям.

"Я зараз живу в Підмосков'ї. В столиці буваю декілька разів в тиждень. Ви просили розповісти про плани на рік. Відповідаю: в цьому році у мене буде дуже складна операція на мої руки. Після цього мені потрібно буде багато займатися в залі", — заявив Кирило.

Кирилу Терешину — 23: як виглядав "Руки-базуки" до синтолу

Кирило Терешин

Фото з Instagram

Кирилу Терешину — 23: як виглядав "Руки-базуки" до синтолу

Кирило Терешин

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше бодібілдер "Руки-базуки" розповів, що має намір одружитися зі скандальною топ-моделлю Олесею Кожевніковою (Олесею Малібу).

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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Этого идиота надо поместить в кунсткамеру.
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