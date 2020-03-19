Російський актор Кирило Ємельянов, який здобув популярність завдяки серіалу "Кадетство", затриманий за побиття лікарів в Москві.

Так, подруга знаменитості Катерина Бобкова пояснила, що він повернувся після зйомок, випив, після чого втратив свідомість – це і стало причиною виклику швидкої допомоги. Коли бригада медиків спробувала допомогти Ємельянову, він накинувся на них з кулаками. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Кирило Ємельянов Фото: instagram/otec_kirill

Зазначається, що в результаті один з медиків отримав травми та написав заяву в поліцію. Актора затримали, після чого він почав погрожувати й поліцейським. До речі, проти Ємельянова відкрили дві кримінальні справи. За побиття лікаря і за образу співробітників поліції.

Кирило Ємельянов і Катерина Бобкова Фото: Mash

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російського актора В'ячеслава Гришечкіна побили у власній квартирі в Москві.

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