Кірі з "Не родись вродливою" – 42 роки: куди зникла та як зараз виглядає актриса
18 травня російська актриса Ольга Ломоносова, яка знайома багатьом по ролі Кіри Воропаєвої в серіалі "Не родись вродливою", відзначає свій день народження. Артистці виповнюється 42 роки.
На честь цього OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, чим зараз займається і як виглядає актриса.
Ольга Ломоносова народилася 18 травня 1978 року в Донецьку, Україна, в родині будівельника та економіста. У 1986 році майбутня актриса разом з батьками переїхала до Києва, де займалася в Школі Олімпійського резерву Альбіни Дерюгіної. Ольга мріяла стати балериною, і навіть вступила до Київського хореографічного училища. Однак здійснити свою мрію Ломоносовій так і не вдалося.
У 1997 році Ольга поїхала до Москви, де вступила в Щукінське училище. Після навчання дівчина почала зніматися у фільмах і серіалах, проте популярність їй приніс серіал "Не родись вродливою", прем'єра якого відбулася в 2005 році.
У стрічці актриса зіграла роль Кіри Воропаєвої – багатої та успішної дівчини, ревнивої і вимогливої нареченої головного героя Андрія Жданова.
У серіалі героїня Ольги з'являлася в стильних нарядах, а також запам'яталася глядачам завдяки суворому характеру.
Після ролі Кіри на Ломоносову посипалися пропозиції для зйомок. Так, вона зіграла роль сурогатної матері в серіалі "9 місяців", а також працювала над комедією "Нічні сестри".
У 2012 році актриса зіграла роль жінки-вченого в мелодрамі "Маша". 2013 рік видався для зірки досить насиченим в плані роботи: Ольга знялася в шести картинах.
Однак останнім часом актрису не часто вдається побачити в кіно. Так, у 2019 році артистка зіграла в фільм "Гірська хвороба", і багато часу присвячує роботі в театрі.
Що стосується особистого життя, то Ломоносова була одружена двічі. З першим чоловіком – Євгеном Ряшенцевим – Ольга була в шлюбі всього півтора роки.
Зараз актриса щаслива разом з режисером Павлом Сафроновим. У шлюбі у подружжя народилося троє дітей: дві дочки й син.
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