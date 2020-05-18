Кірі з "Не родись вродливою" – 42 роки: куди зникла та як зараз виглядає актриса

18 травня російська актриса Ольга Ломоносова, яка знайома багатьом по ролі Кіри Воропаєвої в серіалі "Не родись вродливою", відзначає свій день народження. Артистці виповнюється 42 роки.

На честь цього OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, чим зараз займається і як виглядає актриса.

Ольга Ломоносова кадр із серіалу "Не родись вродливою"

Ольга Ломоносова народилася 18 травня 1978 року в Донецьку, Україна, в родині будівельника та економіста. У 1986 році майбутня актриса разом з батьками переїхала до Києва, де займалася в Школі Олімпійського резерву Альбіни Дерюгіної. Ольга мріяла стати балериною, і навіть вступила до Київського хореографічного училища. Однак здійснити свою мрію Ломоносовій так і не вдалося.

Ольга Ломоносова кадр із серіалу "Не родись вродливою"

У 1997 році Ольга поїхала до Москви, де вступила в Щукінське училище. Після навчання дівчина почала зніматися у фільмах і серіалах, проте популярність їй приніс серіал "Не родись вродливою", прем'єра якого відбулася в 2005 році.

Ольга Ломоносова кадр із серіалу "Не родись вродливою"

У стрічці актриса зіграла роль Кіри Воропаєвої – багатої та успішної дівчини, ревнивої і вимогливої нареченої головного героя Андрія Жданова.

Ольга Ломоносова кадр із серіалу "Не родись вродливою"

У серіалі героїня Ольги з'являлася в стильних нарядах, а також запам'яталася глядачам завдяки суворому характеру.

Ольга Ломоносова кадр із серіалу "Не родись вродливою"

Ольга Ломоносова кадр із серіалу "Не родись красивою"

Після ролі Кіри на Ломоносову посипалися пропозиції для зйомок. Так, вона зіграла роль сурогатної матері в серіалі "9 місяців", а також працювала над комедією "Нічні сестри".

Ольга Ломоносова кадр із серіалу "Нічні сестра"

У 2012 році актриса зіграла роль жінки-вченого в мелодрамі "Маша". 2013 рік видався для зірки досить насиченим в плані роботи: Ольга знялася в шести картинах.

Ольга Ломоносова кадр із серіалу "Маша"

Однак останнім часом актрису не часто вдається побачити в кіно. Так, у 2019 році артистка зіграла в фільм "Гірська хвороба", і багато часу присвячує роботі в театрі.

Ольга Ломоносова Instagram @olgalomonosovaa

Ольга Ломоносова Instagram @olgalomonosovaa

Що стосується особистого життя, то Ломоносова була одружена двічі. З першим чоловіком – Євгеном Ряшенцевим – Ольга була в шлюбі всього півтора роки.

Зараз актриса щаслива разом з режисером Павлом Сафроновим. У шлюбі у подружжя народилося троє дітей: дві дочки й син.

Ольга Ломоносова з чоловіком Instagram @olgalomonosovaa

Ольга Ломоносова з чоловіком Instagram @olgalomonosovaa

Ольга Ломоносова з дітьми Instagram @olgalomonosovaa

Ольга Ломоносова Instagram @olgalomonosovaa

Ольга Ломоносова Instagram @olgalomonosovaa

Ольга Ломоносова Instagram @olgalomonosovaa

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як змінилася головна героїня серіалу "Не родись вродливою" Катя Пушкарьова, яку зіграла актриса Неллі Уварова.

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