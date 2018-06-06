Кіра Муратова померла: не стало легенди кінематографа

На 84-му році життя померла легенда радянського і українського кінематографа режисер і сценарист Кіра Муратова.

Про її смерть повідомили колеги - кінематографісти Одеси. Причина смерті поки невідома, передає "Медіаняня" .

Кіра Георгіївна Муратова увійшла в історію не тільки українського, а й світового кінематографа: вже перші її фільми-парадокси "Короткі зустрічі" (1967) і "Довгі проводи" (1971) виявилися для радянської влади дуже гострими, соціальними та неоднозначними.

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Кіра Муратова - біографія

Кіра Муратова народилася в бессарабському місті Сороки. Вивчала філологію в МДУ, в 1959 році закінчила режисерський факультет ВДІКу, де навчалася в майстерні Сергія Герасимова і Тамари Макарової.

У 1961 році Кіра Муратова стала режисером на Одеській кіностудії. Як сценарист і режисер Муратова дебютувала в 1962 році, спільно зі своїм майбутнім чоловіком Олександром Ігоровичем Муратовим.

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Після скандалів з керівництвом Одеської кіностудії, їй довелося виїхати з Одеси до Петербурга, де на "Ленфільмі" з'явилася картина "Пізнаючи білий світ" (1978). Тоді ж вона познайомилася з художником Євгеном Голубенко, який став її другим чоловіком і співавтором сценаріїв. Серед найбільш помітних її робіт - "Зміна долі" (1987) і "Астенічний синдром" (1989), стрічки, що привернув до себе значну увагу критики і суспільства.

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Остання картина була удостоєна Спеціального призу журі "Срібний ведмідь" 40-го Берлінського кінофестивалю (1990 рік) і кінопремії "Ніка" за кращий ігровий фільм (1991 рік).

Останньою роботою Кіри Муратової став фільм "Вічне повернення" - в 2015 році режисер заявила, що йде з кінематографа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, минулого року Кіра Муратова стала членом Американської кіноакадемії і увійшла до складу журі, які оцінюють претендентів головної премії в сфері кіноіндустрії - "Оскар".