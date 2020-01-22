Кинула? Максим Віторган грубо вилаявся у Ніно Нінідзе

Російський актор Максим Віторган жорстко прокоментував чутки про своє начебто розставання з Ніно Нінідзе.

На тлі чуток в Instagram -аккаунті Нінідзе до одного з постів з'явився коментар про те, що Нінідзе, мовляв, шукає вигоду, саме тому спочатку кинула чоловіка, а потім і самого Віторгана.

Актор різко відреагував на дані слова.

"Бл*дь, ну, Нінош, чому я все повинен дізнаватися останнім і від сторонніх людей? !!!" – написав Віторган.

Раніше в пресі фігурувала інформація про те, що Нінідзе "кинула" Віторгана за кілька місяців до їх передбачуваного весілля. Офіційних заяв не було.

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