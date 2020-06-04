Кінозірка СРСР Лужина розповіла про трагедію в родині: винен коронавірус

Марія Дідик люди 16:40, 4.06.2020

Знаменита російська актриса Лариса Лужина повідомила про горе в сім'ї. Так, за її словами від коронавірусу помер її колишній чоловік і батько її єдиного сина Валерій Шувалов.

Про це зірка фільмів "На семи вітрах", "Гонщики" і "З коханими не розлучайтеся" розповіла в інтерв'ю виданню "Комсомольская правда".

"У нашій родині через коронавірус дійсно трапилася велика біда. 4 травня пішов з життя мій колишній чоловік, батько мого єдиного сина, - Валерій Шувалов. Він був дуже хороший кінооператор, зняв фільми "Екіпаж","Інтердівчинка","Розповідь про то, як цар Петро арапа женив" і багато інших. Ще в березні Валеру відвезли до лікарні із запаленням легенів. Спочатку у нього був негативний аналіз на COVID-19. А потім підтвердився коронавірус", - цитує видання актрису.

Артистка розповіла, що Шувалов був у важкому стані, у нього зафіксували сильне ураження легень. Кілька днів він боровся з хворобою, але на початку травня помер, а поховали чоловіка в закритій труні.

Лариса Анатоліївна Лужина – актриса кіно і театру, що стала відомою після виконання ролі Світлани в кінокартині "На семи вітрах". Незважаючи на вік, вона до цього дня продовжує працювати. За свою кар'єру артистка знялася більш ніж в 100 картинах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше померла голлівудська актриса, зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Ширлі Найт. Їй було 83 роки.

Коментувати
Шоу люди

Дивіться також

Зеленський погодився заплатити штраф за "круту" каву в Хмельницькому

Україна готова обговорювати особливий статус Донбасу: Кулеба назвав умови

Головний механік "Альткому": "Ніхто не вірив, що компанія виживе і повернеться. А ми це зробили"

Арахамія "забув" задекларувати $100 млн, а Разумков заробляє на ломбардах: як "слуги народу" показали свої статки

Коронавірус може стати "грипом", другої хвилі не буде – інфекціоніст