Кінозірка СРСР Лужина розповіла про трагедію в родині: винен коронавірус

Знаменита російська актриса Лариса Лужина повідомила про горе в сім'ї. Так, за її словами від коронавірусу помер її колишній чоловік і батько її єдиного сина Валерій Шувалов.

Про це зірка фільмів "На семи вітрах", "Гонщики" і "З коханими не розлучайтеся" розповіла в інтерв'ю виданню "Комсомольская правда".

"У нашій родині через коронавірус дійсно трапилася велика біда. 4 травня пішов з життя мій колишній чоловік, батько мого єдиного сина, - Валерій Шувалов. Він був дуже хороший кінооператор, зняв фільми "Екіпаж","Інтердівчинка","Розповідь про то, як цар Петро арапа женив" і багато інших. Ще в березні Валеру відвезли до лікарні із запаленням легенів. Спочатку у нього був негативний аналіз на COVID-19. А потім підтвердився коронавірус", - цитує видання актрису.

Артистка розповіла, що Шувалов був у важкому стані, у нього зафіксували сильне ураження легень. Кілька днів він боровся з хворобою, але на початку травня помер, а поховали чоловіка в закритій труні.

Лариса Анатоліївна Лужина – актриса кіно і театру, що стала відомою після виконання ролі Світлани в кінокартині "На семи вітрах". Незважаючи на вік, вона до цього дня продовжує працювати. За свою кар'єру артистка знялася більш ніж в 100 картинах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше померла голлівудська актриса, зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Ширлі Найт. Їй було 83 роки.

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