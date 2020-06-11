Американська світська левиця та телезірка Кім Кардашьян показала усіх своїх дітей разом.

Відповідну світлину вона оприлюднила у Instagram.

Діти Кардашьян та її чоловіка – американського співака та репера Каньє Веста – на фото усміхнені та щасливі.

Діти Кім Кардашьян та Каньє Веста Instagram Кім Кардашьян

Користувачі соцмережі зазначили, що діти надзвичайно гарненькі та дуже підросли.

Скріншот з Instagram-сторінки Кім Кардашьян

Наголосимо, що Кім Кардашьян та Каньє Вест мають чотирьох дітей. Це сини Псалм та Сейнт, а також доньки Чикаго і Норт.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Кардашьян розкритикували за використання пластики через шкільне фото.

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