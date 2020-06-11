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11 червня • оновлено в 19:09
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Кім Кардашьян показала усіх своїх дітей. Фото

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Американська світська левиця та телезірка Кім Кардашьян показала усіх своїх дітей разом.

Відповідну світлину вона оприлюднила у Instagram.

Діти Кардашьян та її чоловіка – американського співака та репера Каньє Веста – на фото усміхнені та щасливі.

Діти Кім Кардашьян та Каньє Веста

Діти Кім Кардашьян та Каньє Веста

Instagram Кім Кардашьян

Користувачі соцмережі зазначили, що діти надзвичайно гарненькі та дуже підросли.

Кім Кардашьян показала усіх своїх дітей

Скріншот з Instagram-сторінки Кім Кардашьян

Наголосимо, що Кім Кардашьян та Каньє Вест мають чотирьох дітей. Це сини Псалм та Сейнт, а також доньки Чикаго і Норт.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Кардашьян розкритикували за використання пластики через шкільне фото.

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Особа
Кім Кардаш'ян
Місце
США
Тег
діти
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