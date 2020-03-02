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3 березня • оновлено в 01:02
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Кім Кардаш'ян осоромилася з волоссям між ніг

4.4т
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39-річна модель Кім Кардаш'ян осоромилася в Парижі. Вона вибрала для виходу коричневе вбрання з латексу від Balmain, доповнивши образ зібраним у хвіст волоссям.

Коли зірка позувала перед фотографами, поставивши ноги на ширину плечей, кінчик хвоста визирав між ніг.

Кім Кардаш'ян осоромилася з волоссям між ніг

У настільки екстравагантному образі Кім відвідала недільну службу в Парижі, яку проводив її чоловік Каньє Уест.

Кім Кардаш'ян осоромилася з волоссям між ніг
Кім Кардаш'ян осоромилася з волоссям між ніг
Кім Кардаш'ян осоромилася з волоссям між ніг

Службу в Парижі також відвідала найстарша з сестер Кардаш'ян-Дженнер - 40-річна Кортні Кардаш'ян. Вона також вибрала облягаюче вбрання з латексу кольору бордо, заправивши штани в високі шкіряні чоботи чорного кольору.

Кім Кардаш'ян осоромилася з волоссям між ніг

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Кардаш'ян знялася у пікантній фотосесії, продемонструвавши пишні стегна в короткій спідниці і величезні груди в крихітному топі.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Автор
Марія Дідик
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Букет Красивый
Букет Красивый
Мохнатой светанула? На то она и пердашьян
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