Кім Кардаш'ян осоромилася з волоссям між ніг

39-річна модель Кім Кардаш'ян осоромилася в Парижі. Вона вибрала для виходу коричневе вбрання з латексу від Balmain, доповнивши образ зібраним у хвіст волоссям.

Коли зірка позувала перед фотографами, поставивши ноги на ширину плечей, кінчик хвоста визирав між ніг.

У настільки екстравагантному образі Кім відвідала недільну службу в Парижі, яку проводив її чоловік Каньє Уест.

Службу в Парижі також відвідала найстарша з сестер Кардаш'ян-Дженнер - 40-річна Кортні Кардаш'ян. Вона також вибрала облягаюче вбрання з латексу кольору бордо, заправивши штани в високі шкіряні чоботи чорного кольору.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Кардаш'ян знялася у пікантній фотосесії, продемонструвавши пишні стегна в короткій спідниці і величезні груди в крихітному топі.

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