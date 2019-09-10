Головна Новини
10 вересня • оновлено в 22:44
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Кім Кардаш’ян невиліковно хвора: подробиці

12.4т Читати матеріал російською

В американської моделі й телезірки Кім Кардаш’ян знайшли дві невиліковні хвороби — червоного вовчака і ревматоїдний артрит.

Такими сумними новинами зі сльозами на очах зірка поділилася з фанатами в новій серії реаліті-шоу "Сімейство Кардаш’ян". За словами Кім, одного разу вона не змогла сама вранці застебнути бюстгальтер, після чого вирушила до лікаря.

Кім Кардаш’ян

Кім Кардаш’ян

Фото з Instagram

Новини
Селена Гомес потрапила в лікарню: останні фото зірки

"Я прокинулася вранці, у мене затекли руки. Вони мене не слухалися. Я не змогла підняти свою зубну щітку, не змогла застебнути бюстгальтер. Це було дійсно жахливо", — поділилася Кардаш’ян.

Кім Кардаш’ян

Кім Кардаш’ян

Скріншот з YouTube

Зазначимо, що результати аналізів підтвердили найгірші побоювання лікарів. Тепер на Кардаш’ян чекає тривале обстеження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кім Кардаш’ян продемонструвала підписникам своє обличчя, уражене серйозною шкірною хворобою.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Особа
Кім Кардаш'ян
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
4
Смішно
1
Цікаво
29
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel