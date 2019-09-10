Кім Кардаш’ян невиліковно хвора: подробиці

В американської моделі й телезірки Кім Кардаш’ян знайшли дві невиліковні хвороби — червоного вовчака і ревматоїдний артрит.

Такими сумними новинами зі сльозами на очах зірка поділилася з фанатами в новій серії реаліті-шоу "Сімейство Кардаш’ян". За словами Кім, одного разу вона не змогла сама вранці застебнути бюстгальтер, після чого вирушила до лікаря.

Кім Кардаш’ян Фото з Instagram

"Я прокинулася вранці, у мене затекли руки. Вони мене не слухалися. Я не змогла підняти свою зубну щітку, не змогла застебнути бюстгальтер. Це було дійсно жахливо", — поділилася Кардаш’ян.

Кім Кардаш’ян Скріншот з YouTube

Зазначимо, що результати аналізів підтвердили найгірші побоювання лікарів. Тепер на Кардаш’ян чекає тривале обстеження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кім Кардаш’ян продемонструвала підписникам своє обличчя, уражене серйозною шкірною хворобою.

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