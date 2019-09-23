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23 вересня • оновлено в 18:30
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Кім Кардаш`ян і Кендалл Дженнер жорстко висміяли на премії "Еммі"

1.9т Читати матеріал російською

Американську зірку Кім Кардаш'ян та модель Кендалл Дженнер висміяли відвідувачі церемонії вручення премії "Еммі". Вони вручали статуетку за "Краще реаліті-шоу" і заявили, що в проекті Keeping Up With the Kardashians все, що відбувалося в шоу було по-справжньому.

За словами Кім і Кендалл, всі історії в їх шоу справжні, емоції живі, і саме тому вони заробили світову славу.

Кім Кардаш`ян і Кендалл Дженнер жорстко висміяли на премії "Еммі"
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Глядачі поставили щирість сім'ї Кардаш'ян під сумнів і відповіли гучним сміхом.

Кім Кардашьян і Кендалл Дженнер змогли розвеселити глядачів "Еммі", що не розповівши зі сцени жодного жарту. Цей талант у сестер відкрився, коли вони вручали статуетку за "Краще реаліті-шоу" і нагадали залу про своє багатому досвіді в проекті Keeping Up With the Kardashians. За словами Кім і Кендалл, все історії в їх шоу справжні, емоції живі, і саме тому вони заробили світову славу. Чомусь глядачі поставили щирість сім'ї Кардашьян під сумнів і відповіли гучним сміхом. #kimkardashian #kendalljenner ⠀ ⠀ А ви вірите, що реаліті-шоу Кардашьян знімають не за сценарієм?

Публікація від SUPER (@ super.ru)

Зазначимо, церемонія вручення головної телевізійної премії свыту "Еммі" пройшла в ніч на 23 вересня в Лос-Анджелесі. Її вручили кращим ТВ-програмам, які вийшли в ефір в період з 1 червня 2018 го по 31 травня 2019 року.

  • "Чорнобиль" переміг в номінації "Кращий міні-серіал". Всього він зібрав 10 нагород;

  • "Гра престолів" виграла 12 нагород. При всіх 32 номінаціях - це рекорд;

  • Кращим драматичним актором став Біллі Портер (серіал "Поза"), а актрисою - Джуді Комер ( "Убити Єву");

  • Кращим телевізійним фільмом було визнано епізод "Чорного дзеркала" "Брандашмиг", а кращим комедійним серіалом - "Флібег".

Як раніше писав OBOZREVATEL, американська зірка, учасниця реаліті-шоу "Сімейство Кардашьян" Кім Кардашьян-Уест показала шанувальникам обличчя без макіяжу, уражене на псоріазом.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Особи
Кім Кардаш'ян Кендалл Дженнер
Місце
США
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