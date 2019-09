Кім Кардаш`ян і Кендалл Дженнер жорстко висміяли на премії "Еммі"

Американську зірку Кім Кардаш'ян та модель Кендалл Дженнер висміяли відвідувачі церемонії вручення премії "Еммі". Вони вручали статуетку за "Краще реаліті-шоу" і заявили, що в проекті Keeping Up With the Kardashians все, що відбувалося в шоу було по-справжньому.

За словами Кім і Кендалл, всі історії в їх шоу справжні, емоції живі, і саме тому вони заробили світову славу.

Глядачі поставили щирість сім'ї Кардаш'ян під сумнів і відповіли гучним сміхом.

Зазначимо, церемонія вручення головної телевізійної премії свыту "Еммі" пройшла в ніч на 23 вересня в Лос-Анджелесі. Її вручили кращим ТВ-програмам, які вийшли в ефір в період з 1 червня 2018 го по 31 травня 2019 року.

"Чорнобиль" переміг в номінації "Кращий міні-серіал". Всього він зібрав 10 нагород;

"Гра престолів" виграла 12 нагород. При всіх 32 номінаціях - це рекорд;

Кращим драматичним актором став Біллі Портер (серіал "Поза"), а актрисою - Джуді Комер ( "Убити Єву");

Кращим телевізійним фільмом було визнано епізод "Чорного дзеркала" "Брандашмиг", а кращим комедійним серіалом - "Флібег".

