21 жовтня 2020 року американська модель, дружина репера Каньє Веста Кім Кардаш'ян святкує свій день народження. Їй виповнилося 40 років.

Найбільше зірка відома завдяки реаліті "Сімейство Кардаш'ян" (Keeping Up with the Kardashians), після якого вона й почала досягати всесвітнього успіху. OBOZREVATEL пропонує дізнатися, у чому секрет американської знаменитості.

Кім народилася 21 жовтня 1980 року в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, в родині адвоката Роберта Кардаш’яна та світської левиці Кріс Дженнер. Про себе модель стверджує, що вона наполовину вірменка, на чверть шотландка і на чверть голландка.

Свою кар'єру зірка почала у 2007 році. Тоді вона підтримала ідею мами зняти реаліті-шоу про будні американського сімейства. Перший сезон шоу, що вийшов на телеканалі "E!", переглянули майже 1,3 млн людей, а вже через кілька років аудиторія зросла як мінімум втричі.

Кім Кардаш'ян почали запрошувати на всі рейтингові заходи, адже її участь була найкращою рекламою події. На тлі всіх інших із сім'ї вона завжди виділялася. Її вважали найяскравішою учасницею телепроєкту. Згодом зірка розкрила секрет своєї популярності.

"Я мріяла бути артисткою з раннього віку і завжди уявляла, що мене знімають приховані камери, тому мені було легко бути героїнею реаліті-шоу. У моїй голові завжди був придуманий образ, який злився зі мною. Я зробила себе сама", – зізналася Кім в одному з інтерв'ю.

У 2008 році селебріті знялася в комедії "Нереальний блокбастер", через що отримала негативні відгуки критиків і навіть була номінована на анти-премію "Золота малина". Вона також знімалася в телесеріалі "Місце злочину: Нью-Йорк", а також у фільмі "Сімейний консультант", за яку вона все ж отримала "Золоту малину" в 2014 році.

Також Кардаш'ян разом із сестрами заснувала мережу бутиків DASH та бренд одягу Kardashian Collection, а також лінію косметики Kardashian Beauty. Крім того, у співпраці з іншими брендами зірка випустила кілька жіночих ароматів, годинників і прикрас.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше творці популярного в США реаліті "Сімейство Кардаш'ян (KUWTK)" заявили про закриття шоу, яке виходило в ефір 14 років.