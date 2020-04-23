Кільце за ціною квартири в Москві: скільки грошей витрачає Пугачова на одяг

Дизайнер Еліна Воронцова оцінила вбрання російської співачки Алли Пугачової і розповіла про те, скільки коштує одяг артистки. Так, взуття 71-річної зірки обходиться їй у сотні тисяч, а деякі аксесуари досягають ціни невеликої квартири в Москві.

Також, іноді артистка вибирає речі, які їй шиють на замовлення, пише "Комсомольская правда".

За словами Воронцової, червоне пальто, швидше за все, виконано на замовлення і його вартість визначити складно. А ось ботильйони на співачці від Valentino за 70 тисяч рублів.

"Ще одна варіація на тему "кінського хвоста" від Алли Борисівни, і знову багато червоного кольору. Судіть самі: окуляри, кільце, манікюр і кофта. Примадонна явно перебуває в любові. Втім, це не дивно, поруч чоловік і діти. Червоний ансамбль розбавляє модна минулої зими джинсовка на хутрі. Дуже тепла і стильна. Ціни за таку модель варіюються від 20 до 100 тисяч рублів", - говорить дизайнер.

У свій день народження Пугачова з'явилася в туфлях від Christian Louboutin, вартістю в 100 тисяч рублів.

Лакові ботфорти від Gucci коштують близько 100 тисяч рублів.

Середня ціна такої сумки близько 20 тисяч рублів.

"На руках у співачки кільця Graff вартістю як квартира в Москві. На шиї цікаві прикраси з золота незвичайної форми від молодих дизайнерів", - говорить Воронцова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Максим Галкін показав Пугачову без макіяжу на відео під час прямого ефіру з ведучою Настею Івлєєвою.

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