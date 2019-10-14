Кілька мільйонів у кишеню: стало відомо, як шахраї наживаються на Пугачовій

Шахраї скупили квитки на останній концерт примадонни Алли Пугачової, який відбудеться у Мінську, та продують їх на своєму сайті.

Захід російської зірки відбудеться 2 листопада у 15-тисячному спорткомплексі "Мінськ-Арена", передає "СтарХіт".

"Гучного прийому ми не готуємо. Якщо у неї буде бажання відвідати якісь місця після концерту, влаштуємо", – сказав керуючий холдингом Atom Entertainment Group Андрій Алексєєв.

Уточнюється, що за пару місяців майже неможливо було придбати квиток на шоу примадонни. Вартість проходу на останній концерт варіювалася в офіційній касі від 2 тис. до 15,5 тисяч рублів, а в партер все розкупили заздалегідь.

Алла Пугачова дасть останній концерт instagram / alla_pugacheva_forum

При цьому, самі організатори стверджували, що з перекупниками ніколи не працюють, і подібне беззаконня неможливо. Але, як виявилося, все із точністю, та навпаки.

"На початку року, ще під московський концерт, вони створили сайт, присвячений Аллі Пугачовій, який дуже нагадує офіційний. Зараз там можна придбати квитки у партер і на один з найближчих до сцени секторів білоруського спорткомплексу, які вже давно є недоступними в офіційних розповсюджувачів. Ціни вже звичніші для Москви: перший ряд – 150 тисяч рублів, десятий – 37 тисяч. Всього за продаж квитків перекупник планує виручити кілька мільйонів рублів", – з'ясували журналісти.

Алла Пугачова на ювілейному концерті в Кремлі instagram / alla_pugacheva_forum

Як стало відомо, засновником схеми з перекупити є якийсь бізнесмен Роман Себко, який раніше займався оптовою торгівлею продуктів.

"В кінці минулого року він збанкрутував. Судячи з усього, знайшов новий вигідний спосіб заробити на життя", – уточнили журналісти.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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