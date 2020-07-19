Кікабідзе – 82: що ж говорив легендарний актор про українців, Росію та Путіна

Легендарний грузинський актор, режисер і співак Вахтанг Кікабідзе 19 липня відзначає своє 82-річчя.

Крім видатної творчої спадщини Кікабідзе також відомий активною громадянською позицією: іменитий грузин підтримував Україну під час конфлікту з Росією, а також нерідко висловлювався проти політики Кремля. OBOZREVATEL згадує найяскравіші висловлювання знаменитого "Батоно" про Україну, війну на Донбасі і Путіна.

Кікабідзе святкує 82-річчя "Експрес газета"

Так, радянський і грузинський співак, заслужений артист України Вахтанг Кікабідзе раніше тривалий час жив в Москві. З 2008 року не їздить в РФ через напружену військово-політичну ситуацію між РФ і Грузією. Також актор підтримував Україну в період Євромайдану і збройного конфлікту на Донбасі.

Кікабідзе про Путіна:

"Цій людині я можу сказати, що він політик чорної сили. І поки він зі своїми амбіціями буде жити, він весь час буде загрожувати якимось країнам, системам. Він – загарбник! Його заклинило на одному: він думає, що вічно буде командувати своєю країною. А люди не вічні, і все в житті закінчується. і навіть його правнукам буде соромно називати його прізвище".

Як Кікабідзе виступав проти Росії profi-forex.org

Також артист різко висловлювався і про агресивну політику Путіна по відношенню до України.

"Я – не пропагандист, але, чесно вам скажу: якби я був українцем, я ніколи б не зміг пробачити Путіна".

У той же час Кікабідзе негативно висловлювався і про росіян, які або підтримують, або тримають нейтралітет щодо нинішньої влади РФ.

"Політика і народ – різні речі. У мене лежить багато листів із запрошеннями з різних міст, люди кажуть: "Це ж Путін, це не ми". Весь час запрошують. Але, не можна співати тим людям, які тебе хочуть побити, маю на увазі – політикам. Якщо зайшов до тебе танк з якимось прапором, то в цю країну ти не повинен їхати співати й розважатися. Думаю, що історія все розставить на свої місця", – говорив артист.

Кікабідзе про вторгнення Росії в Україну

Артист вважає, що влада Росії не розраховувала на опір з боку українців. За його словами, якщо б він був молодим, він сам би поїхав на Донбас протистояти агресії окупантів.

Як Кікабідзе підтримував Україну YouTube

"Росія не хоче, щоб Україна продовжувала чинити опір. Але якби я був молодим, я б теж зараз був в АТО і пручався, захищаючи честь країни. Другого варіанту немає! Адже якщо ця війна триватиме довго, встати на ноги Україні буде дуже складно".

"Зараз всім українцям треба триматися за руки і співати одну пісню – за свободу рідної держави. Тому що якщо цього не робити, все може дуже погано скінчитися".

Незважаючи на свою значну фільмографію, Вахтанг Костянтинович дуже скромний. Сам він раніше розповідав, що навіть не відчуває себе артистом.

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"Бог не дав такого. Просто думаю, що людина повинна бути скромною. Чим би він не займався", – ділився думками Кікабідзе.

"Маленьку країну погубити дуже легко, велику – важко. Не треба було їм лізти, напевно, в Україну. Це не маленька країна. І вони свою батьківщину дуже люблять. Це вже не маленька Грузія. Росію дуже дратує, що ми хочемо в НАТО, що ми прагнемо до Заходу, хочемо бути демократичною країною".

Він також відзначав, що росіяни ображаються, коли їх називають окупантами.

"А як називається людина, яка твою землю забирає і ставить там дротяні загородження? Це і є окупація. Просто коли вони вже збиралися в Грузію заходити, йти на Тбілісі, приїхали президенти кількох країн... Це їх зупинило тоді. Я думаю, [президент РФ Володимир Путін] уві сні бачить, щоб Грузію перетворити в Грузинську РСР, але молоді люди не хочуть", – підкреслив Кікабідзе.

Кікабідзе про Україну і Зеленського

Грузинський актор розповів, що особисто знайомий з президентом України Володимиром Зеленським. Він назвав його інтелігентною людиною і відзначав, що вірить в його політичні перспективи і благі наміри.

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"Знайомий із Зеленським. Інтелігентний, освічений, з гумором, хороший актор. Кажуть мовляв: "Прийшов комедіант". А Рейган, один з кращих президентів, хто був за професією?! Актор. А актор повинен бути освіченою людиною", – висловлювався Кікабідзе .

Про Україну і українців Вахтанг Кікабідзе говорив наступне:

"Українці за своєю натурою націоналісти. Це сидить у них в крові. Вони просто так руки вгору не піднімуть і не здадуться. Це треба розуміти в тому сенсі, що сьогодні анексований Крим і ніхто не знає, чим все закінчиться. Те, що у нас буде тільки гірше, ми, грузини, знаємо. А з Україною так жартувати не можна. Путін дуже переживає, що він не в перших рядах держав, які диктують політику світу. він вибрав неправильну позицію і почав лякати всіх. Йому вигідна війна в Україні".

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