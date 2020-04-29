Українська співачка Ірина Білик зізналася, що перебуваючи в шлюбі з шоуменом Дмитром Коляденком, відчувала, що "може померти від його рук".

Так, артистка прожила в цивільному шлюбі з Коляденко майже 5 років. За цей час він часто влаштовував їй скандали через ревнощі. За словами Білик, їхні сварки інколи відбувалися й "з ножами та ножицями". І в якийсь момент вона зрозуміла, що так далі тривати не може, тому і розійшлася з ним. Про це співачка розповіла під час інтерв'ю для документального проєкту, знятого на честь її 50-річчя, під назвою "Ирина Билык. 5:0" (відео дивіться нижче).

Ірина Білик Скріншот з відео

"Діма захотів самостійно стати зіркою. Щось почалося, він ревнував мене до публіки в той час. Було багато скандалів. Найстрашніше, що останні відбувалися вже з ножами, ножицями... Мені якось мій перший чоловік Юра Нікітін сказав: "Наступного разу він тебе вб'є". Ось тоді вже це був 5-й або 6-й раз з цим ножем. І не просто ножі... Це розбивалися повністю квартири з новим ремонтом. Все, що було в будинку розбивалося та різалося ножами. Ось коли це було в останній раз, я відчула, що моя смерть з його рук може бути дуже близько. Я просто зробила дуже талановитий крок: я закрила двері, а він стояв внизу і кричав, що себе вб'є. А я просто зібрала всі його речі в сумку та скинула з балкона. І сказала, що він більше сюди не ввійде", – поділилася Білик.

Ірина Білик та Дмитро Коляденко Фото: rbc.ua

Зазначимо, що для документального проєкту знявся й Дмитро Коляденко. У своєму інтерв'ю він розповів, що був страшенно закоханий в Білик. Тому і поводився таким чином.

Дмитро Коляденко Скріншот з відео

"Я вважаю, що це хвороба. Я в той момент був дуже закоханий в Іру, і це кохання перетворилося в жах. Я різав картини та вибачався, різав сукні – вибачався, заліплював косметику суперклеєм – біг купувати нову, викидав дивани з 13-го поверху – вибачався. це жахливо! Потім брав телефони. Читав, ламав їх. Я такого не бачив навіть в трилерах, це сценарій для фільму жахів. Я себе не виправдовую, я був таким", – зізнався Коляденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ірина Білик розкрила страшні деталі особистого життя, розповівши, що один з її чоловіків, шоумен Дмитро Коляденко жорстко її бив.