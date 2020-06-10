Кіану Рівз здивував новим іміджем у трейлері фільму "Білл і Тед"

55-річний Кіану Рівз постав перед глядачами в новому образі – актор поголив бороду.

Швидше за все, на такі кардинальні зміни у зовнішності зірці довелося піти заради зйомок третьої частини науково-фантастичної музичної комедії "Білл і Тед", в якому він і Алекс Вінтер виконують головні ролі.

Кадр з фільму "Білл і Тед"

Трейлер до нової картини опублікувала на своєму каналі в YouTube студія Orion Pictures. Відео переглянуло вже більше 3 млн глядачів. Шанувальники відразу відзначили, що без бороди Кіану виглядає набагато старшим.

Нагадаємо, що перша частина фільму про пригоди Білла і Теда вийшла у 1989 році, а друга – в 1991 році. І ось через 29 років мандрівники в часі знову разом.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, культовий фільм "Матриця", де знімався Кіану Рівз, отримає продовження.

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