Кеті Топурія вийшла заміж і показала зворушливі фото з весілля

Російська співачка та солістка групи "А-Студіо" Кеті Топурія вийшла заміж за свого коханого Лева Деньгова.

Радісною подією артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram (фото можна подивитися нижче).

Так, пара офіційно розписалася в п'ятницю, 20 листопада.

Кеті Топурія вийшла заміж за свого коханого Лева Деньгова Instagram Топурії

Кеті Топурія вийшла заміж за свого коханого Лева Деньгова Instagram Топурії

Кеті Топурія вийшла заміж за свого коханого Лева Деньгова Instagram Топурії

Варто відзначити, що зовсім нещодавно Топурія оголосила про свою вагітність. З округленим животом вона постала в новому кліпі на пісню "Се ля ві".

Нагадаємо, у вересні цього року артистка підтвердила інформацію про те, що вона виходить заміж за Лева Деньгова. Раніше Топурія була одружена з бізнесменом Левом Гейхманом, з яким зіграла весілля 2013 року. Через два роки у пари народилася дочка Олівія. Влітку 2017 року подружжя розлучилося.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кеті Топурія показала голі груди в пікантній фотосесії.