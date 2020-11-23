Кеті Топурія вийшла заміж і показала зворушливі фото з весілля
Російська співачка та солістка групи "А-Студіо" Кеті Топурія вийшла заміж за свого коханого Лева Деньгова.
Радісною подією артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram (фото можна подивитися нижче).
Так, пара офіційно розписалася в п'ятницю, 20 листопада.
Варто відзначити, що зовсім нещодавно Топурія оголосила про свою вагітність. З округленим животом вона постала в новому кліпі на пісню "Се ля ві".
Нагадаємо, у вересні цього року артистка підтвердила інформацію про те, що вона виходить заміж за Лева Деньгова. Раніше Топурія була одружена з бізнесменом Левом Гейхманом, з яким зіграла весілля 2013 року. Через два роки у пари народилася дочка Олівія. Влітку 2017 року подружжя розлучилося.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кеті Топурія показала голі груди в пікантній фотосесії.