Кеті Топурія вийшла заміж і показала зворушливі фото з весілля

Російська співачка та солістка групи "А-Студіо" Кеті Топурія вийшла заміж за свого коханого Льва Деньгова.

Радісною подією артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram (фото можна подивитися нижче).

Так, пара офіційно розписалася в п'ятницю, 20 листопада.

Варто відзначити, що зовсім нещодавно Топурія оголосила про свою вагітність. З округленим животом вона постала в новому кліпі на пісню "Се ля ві".

Нагадаємо, у вересні цього року артистка підтвердила інформацію про те, що вона виходить заміж за Льва Деньгова. Раніше Топурія була одружена з бізнесменом Львом Гейхманом, з яким зіграла весілля в 2013 році. Через два роки у пари народилася дочка Олівія. Влітку 2017 року подружжя розлучилося.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кеті Топурія показала голі груди в пікантній фотосесії.