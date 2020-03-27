Російська співачка та солістка гурту "А-Студио" Кеті Топурія розповіла, як схудла на 17 кілограмів за 3 місяці.

Так, за словами зірки, вона сильно набрала вагу під час вагітності. Після чого сіла на білкову дієту, якої дотримується і зараз. Про це повідомляє видання "7дней.ru".

Кеті Топурія Фото: instagram/keti_one_official

"Я сильно набирала вагу тільки раз в житті: під час вагітності. Тоді я поправилась на цілих 17 кілограмів! Кажуть, це було не дуже видно, тому що руки-ноги у мене тонкі, а все інше я кутала в одяг... Вагу скинула за 3 місяці. Як? Сиділа на так званій білковій дієті, якої дотримуюсь і зараз. Якщо коротко – відмовилася від цукру і мучного та п'ю не менше 2 літрів води в день. І багато клітковини з овочів", – розповіла Топурія.

Кеті Топурія

Також співачка поділилася своїм меню одного дня.

"На сніданок – вівсянка або сир без цукру і сметани. На обід – супчик або салат, в 5-6 годині вечора – перекус, яблуко. На вечерю – овочі на грилі з м'ясом або рибою", – підсумувала Топурія.

Кеті Топурія Фото: instagram/keti_one_official

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відома візажистка Гоар Аветисян також розкрила свій секрет схуднення. Дівчині вдалося скинути 43 кілограми.

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