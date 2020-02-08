Кеті Топурія показала підрослу дочку: де її батько Лев Гейхман і чи справді вони схожі

Популярна співачка і вокалістка "А'Студіо" Кеті Топурія показала фото своєї чотирирічної дочки Олівії, яка була народжена від бізнесмена Льва Гейхмана.
У мережі розділилися думки, на кого з батьків більше схожа дівчинка.
Відзначається, що Кеті була зі Львом вісім років, але розлучилася влітку 2017 року, після чого деякий час зустрічалася з репером Гуфом.
Топурія зізнавалася, що відносини з чоловіком дали тріщину після народження Олівії, почуття охололи і вони вирішили розлучитися, - зараз між ними теплі відносини, Гейхман вільно спілкується з дочкою.
Ось як Лев і Кеті виглядали разом:
Кеті Топурія і Лев Гейхман
У 45-річного бізнесмена є вже доросла дочка Софія, але ім'я першої дружини громадськості не відомо.
Судячи з їх сторінок в Instagram, він ніжно ставиться до Олівії:
Нещодавно і співачка показала свіже фото з дівчинкою:
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У мережі не можуть вирішити, на кого з батьків вона більше схожа, - одні стверджують, що Кеті і Олівія наче сестри, в той час як інші називають дитину "татовою донькою".
Дивіться більше фото Олівії:
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