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9 лютого • оновлено в 03:13
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Кеті Топурія показала підрослу дочку: де її батько Лев Гейхман і чи справді вони схожі

1.9т
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Популярна співачка і вокалістка "А'Студіо" Кеті Топурія показала фото своєї чотирирічної дочки Олівії, яка була народжена від бізнесмена Льва Гейхмана.

У мережі розділилися думки, на кого з батьків більше схожа дівчинка.

Відзначається, що Кеті була зі Львом вісім років, але розлучилася влітку 2017 року, після чого деякий час зустрічалася з репером Гуфом.

Топурія зізнавалася, що відносини з чоловіком дали тріщину після народження Олівії, почуття охололи і вони вирішили розлучитися, - зараз між ними теплі відносини, Гейхман вільно спілкується з дочкою.

Ось як Лев і Кеті виглядали разом:

Кеті Топурія показала підрослу дочку: де її батько Лев Гейхман і чи справді вони схожі
Кеті Топурія показала підрослу дочку: де її батько Лев Гейхман і чи справді вони схожі
Кеті Топурія і Лев Гейхман

Кеті Топурія і Лев Гейхман

У 45-річного бізнесмена є вже доросла дочка Софія, але ім'я першої дружини громадськості не відомо.

Судячи з їх сторінок в Instagram, він ніжно ставиться до Олівії:

Arlekin & Malvin ❤️

Публікація від Lev Geykhman (@lev__lev)

♥ ️ ♠ ️

Публікація від Lev Geykhman (@lev__lev)

Pa❤️

Публікація від 💕Olivia 💕 (@olivia_geykhman)

❤️

Публікація від 💕Olivia 💕 (@olivia_geykhman)

Нещодавно і співачка показала свіже фото з дівчинкою:

Спасибі @ nczd.ru за моє материнське спокій! Я завжди знаю, що в будь-якій ситуації вони прийдуть на допомогу: і на планових зустрічах, і при всіх цих вірусних, від яких починаєш панікувати 🙄)) Лікар приїжджає додому, вдома беруть і аналізи, роблять всякі експрес-тести, відразу ставлять діагноз і головне !! - не призначають нічого зайвого! Кращі врачі👌🏽Все оперативно!

Публікація від Keti Topuria (@keti_one_official)

У мережі не можуть вирішити, на кого з батьків вона більше схожа, - одні стверджують, що Кеті і Олівія наче сестри, в той час як інші називають дитину "татовою донькою".

Кеті Топурія показала підрослу дочку: де її батько Лев Гейхман і чи справді вони схожі
Кеті Топурія показала підрослу дочку: де її батько Лев Гейхман і чи справді вони схожі
Кеті Топурія показала підрослу дочку: де її батько Лев Гейхман і чи справді вони схожі
Кеті Топурія показала підрослу дочку: де її батько Лев Гейхман і чи справді вони схожі

Дивіться більше фото Олівії:

🎄❤️

Публікація від 💕Olivia 💕 (@olivia_geykhman)

Alisa❤️

Публікація від 💕Olivia 💕 (@olivia_geykhman)

🍂😊

Публікація від 💕Olivia 💕 (@olivia_geykhman)

😋☺️

Публікація від 💕Olivia 💕 (@olivia_geykhman)

❤️

Публікація від 💕Olivia 💕 (@olivia_geykhman)

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