Кеті Топурія чекає на другу дитину. Фото та відео

Російська співачка і солістка групи "А-Студіо" Кеті Топурія чекає дитину. З округленим животом вона постала в новому кліпі на пісню "Се ля ві".

Останні дні в мережі не вщухають чутки про вагітність Топурії. Артистка воліла не коментувати новини. Як виявилося, вона чекала слушної нагоди, пише Woman.ru (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Так співпало, що останнім часом в соцмережах часто обговорюють, чи в положенні я? Я не коментувала це. Мені хотілося, щоб про цю важливу новину дізналися, подивившись наше нове красиве відео. Коли я була в очікуванні своєї дочки Олівії, ми зняли кліп ''Ось вона любов'', який залишився для мене приємною відеопам'ятю. В одязі ми використовували мою улюблену колірну гаму, яка зараз дуже актуальна. Я щиро сподіваюся, що ця важлива для нас робота зачепить серця багатьох людей", – поділилася співачка.

Варто нагадати, що у вересні цього року артистка підтвердила інформацію про те, що вона виходить заміж за Льва Деньгова. Раніше Топурія була одружена з бізнесменом Львом Гейхманом, з яким зіграла весілля в 2013 році. Через два роки у пари народилася дочка Олівія. Влітку 2017 року подружжя розлучилося.

Пізніше співачка зустрічалася з реп-виконавцем Guf. З 2018 року живе з підприємцем Левом Деньговим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кеті Топурія показала голі груди в пікантній фотосесії.