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Кеті Перрі зганьбилася з нахабним плагіатом і поплатилася

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Американська співачка Кеті Перрі визнана винною у плагіаті, в зв'язку з чим суд оголосив їй запобіжний захід.

За даними USA Today, епатажна артистка вкрала у відомого репера Маркуса Грея (Flame) композицію Joyful Noise при створенні власного треку під назвою Dark Horse (щоб подивитися відео з порівнянням, проскрольте до кінця сторінки).

Федеральний суд присяжних у США зобов'язав Перрі виплатити 2,78 мільйона доларів як компенсацію, яку також мають виплатити співавтори пісні співачки, які брали участь у створенні Dark Horse.

Кеті Перрі - Dark Horse

Кеті Перрі - Dark Horse

Кадр із кліпу

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Уточнюється, що адвокати Грея вимагали компенсацію в розмірі 20 мільйонів доларів, оскільки Перрі отримала премію "Греммі", а її лейбл заробив 31 млн.

"Відповідачі заробили мільйони доларів від порушення авторських прав позивача", – сказав адвокат Грея на засіданні.

Кеті Перрі

Кеті Перрі

Кадр із кліпу

Пісня Dark Horse – гібрид поп-музики і хіп-хопу. Вона була третім синглом в альбомі Кеті 2013 року Prism, провела чотири тижні на Billboard Hot 100 на початку 2014 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українську співачку Світлану Лободу в квітні теж підловили на плагіаті. Вона представила тизер на пісню "Куля-дура", який потрапив під шквал критики. Користувачі сказали, що це пошло і дешево, а також вкрадено у співака Роббі Вільямса. Пізніше в мережі заявили, що ідею для ролика артистка взяла з фільму "Клуб монстрів" 1980 року випуску.

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Особа
Кеті Перрі
Місце
США
Теги
шоу-бизнес плагіат
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