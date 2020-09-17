Кеті Перрі поскаржилася на погрози від безхатька

Американська поп-співачка Кеті Перрі заявила, що вона та її сім'я отримувала погрози від безхатька на ім'я Вільям Террі.

Також він переслідував 35-річну зірку. Артистка домоглася, щоб щодо чоловіка було винесено запобіжний захід, повідомляє Page Six.

"Террі перестрибнув через паркан мого будинку в районі Беверлі-Хіллз у Лос-Анджелесі. Служба безпеки наказала йому піти. Коли він відмовився, його затримали, а потім офіційно заарештували", – розповіла співачка про інцидент, який трапився 8 вересня.

Схожа ситуація сталася і в серпні. Перрі зізналася, що боїться повертатися в свій будинок, адже безхатько у соцмережах погрожував її вбити. Крім того, він обіцяв зламати шию чоловікові співачки – акторові Орландо Блуму.

Кетті Перрі та Орландо Блум. Vogue UA

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кеті Перрі 27 серпня народила дівчинку Дейзі від Орландо Блума. Через п'ять днів після пологів співачка вперше показала свою фігуру.