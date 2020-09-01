Кеті Перрі показала фігуру через п'ять днів після пологів. Фото

Американська співачка Кеті Перрі, яка 27 серпня народила дівчинку Дейзі від актора Орландо Блума, вперше показала фігуру через п'ять днів після пологів.

Так, артистка в Instagram-сторіз опублікувала фото, на якому позувала без макіяжу у ванній кімнаті в бюстгальтері для годування і трусиках з високою талією (знімок дивіться нижче).

На світлині знаменитість також позначила бренди свого домашнього образу, а макіяж і зачіску, за словами Кеті, їй забезпечила втома.

Кеті Перрі показала, як виглядає після пологів Instagram Кеті Перрі

Нагадаємо, Кеті Перрі та Орландо Блум заручилися 14 лютого 2019 року. Народження першої спільної дитини (у Блума є дев'ятирічний син Флінн. – Ред.) пара особливо чекала. Актор зізнавався, що не може дочекатися, коли у нього народиться дочка, а Кеті розповіла, що довго наважувалася стати матір'ю.

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