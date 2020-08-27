Кеті Перрі народила Орландо Блуму дочку. Перше фото

Карина Бондаренко Люди 08:36, 27.08.2020 Оновлено: 08:49, 27.08.2020

Американська співачка Кеті Перрі та британський актор Орландо Блум 27 серпня стали батьками.

Перше фото новонародженої дитини із зірковими батьками опублікували на сторінці міжнародної організації "ЮНІСЕФ" в Instagram.

На чорно-білому знімку видно ручку немовляти, яку тримають новоспечені батьки. У публікації йдеться, що дівчинку назвали Дейзі (Daisy Dove Bloom).

Усього за годину фото набрало понад 70 тисяч лайків.

Кеті Перрі народила дочку
Unicef в Instagram
Шанувальники залишили тисячі лайків під фото
Unicef в Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Кеті Перрі та Орландо Блум заручилися минулого року в День святого Валентина. Виконавиця порадувала шанувальників цією новиною в своєму Instagram-акаунті, показавши обручку в вигляді квітки на пальці.

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