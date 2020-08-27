Кеті Перрі народила Орландо Блуму дочку. Перше фото

Кеті Перрі народила Орландо Блуму дочку.
Американська співачка Кеті Перрі та британський актор Орландо Блум 27 серпня стали батьками.
Перше фото новонародженої дитини із зірковими батьками опублікували на сторінці міжнародної організації "ЮНІСЕФ" в Instagram.
На чорно-білому знімку видно ручку немовляти, яку тримають новоспечені батьки. У публікації йдеться, що дівчинку назвали Дейзі (Daisy Dove Bloom).
Усього за годину фото набрало понад 70 тисяч лайків.
Кеті Перрі народила дочку Unicef в Instagram
Шанувальники залишили тисячі лайків під фото Unicef в Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Кеті Перрі та Орландо Блум заручилися минулого року в День святого Валентина. Виконавиця порадувала шанувальників цією новиною в своєму Instagram-акаунті, показавши обручку в вигляді квітки на пальці.
Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!