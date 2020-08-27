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Кеті Перрі народила Орландо Блуму дочку. Перше фото

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Люди
3,6 т.
Кеті Перрі та Орландо Блум

Кеті Перрі народила Орландо Блуму дочку.

Американська співачка Кеті Перрі та британський актор Орландо Блум 27 серпня стали батьками.

Перше фото новонародженої дитини із зірковими батьками опублікували на сторінці міжнародної організації "ЮНІСЕФ" в Instagram.

На чорно-білому знімку видно ручку немовляти, яку тримають новоспечені батьки. У публікації йдеться, що дівчинку назвали Дейзі (Daisy Dove Bloom).

Усього за годину фото набрало понад 70 тисяч лайків.

Кеті Перрі народила дочку

Кеті Перрі народила дочку Unicef в Instagram

Шанувальники залишили тисячі лайків під фото

Шанувальники залишили тисячі лайків під фото Unicef в Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Кеті Перрі та Орландо Блум заручилися минулого року в День святого Валентина. Виконавиця порадувала шанувальників цією новиною в своєму Instagram-акаунті, показавши обручку в вигляді квітки на пальці.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

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