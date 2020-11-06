Кензов розкрив правду про побиття його ексдружини

Софія Ковнір Люди 20:55, 6.11.2020

Відомий український співак і телеведучий Олег Кензов різко відповів на звинувачення своєї ексдружини Наталії Ярмоленко. Вона стверджує, що артист бив її.

Але знаменитість категорично заперечує це, пише "КП в Україні".

"Я говорив журналістам "Зіркового шляху" та ще раз повторюся: цебрехня! Ніколи не піднімав руку на жінок і дітей. І не збираюся цього робити. Я проти насильства в будь-яких його проявах", – розповів Кензов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ексдружина російського репера Bahh Tee (Бахтіяра Алієва) Фаргана Гасанова розкрила моторошні подробиці шлюбу з артистом. За словами дівчини, коханий неодноразово бив її та тягав по підлозі за волосся.

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