Кензов розкрив правду про побиття його ексдружини

Відомий український співак і телеведучий Олег Кензов різко відповів на звинувачення своєї ексдружини Наталії Ярмоленко. Вона стверджує, що артист бив її.

Але знаменитість категорично заперечує це, пише "КП в Україні".

"Я говорив журналістам "Зіркового шляху" та ще раз повторюся: це – брехня! Ніколи не піднімав руку на жінок і дітей. І не збираюся цього робити. Я проти насильства в будь-яких його проявах", – розповів Кензов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ексдружина російського репера Bahh Tee (Бахтіяра Алієва) Фаргана Гасанова розкрила моторошні подробиці шлюбу з артистом. За словами дівчини, коханий неодноразово бив її та тягав по підлозі за волосся.