Всесвітньо відома секс-бомба засвітила голі груди на гарячому фото

Знаменита супермодель, один з "ангелів" Victoria's Secret і найдорожча бікіні-модель Кендіс Свейнпол розбурхала мережу пікантним знімком.
Зірка позувала майже гола на камеру, засвітивши груди. Фотографію вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
"Сумую за вами, хлопці, за цими дивовижними поїздками до Сен-Барта. Так багато гарних спогадів", – написала вона, звернувшись до Рассела Джеймса та членів команди.
Кендіс Свейнпол із голими грудьми
instagram / angelcandices
Всього за кілька годин знімок з голими грудьми Свейнпол зібрав понад 127 тис. відміток "подобається". "Так неймовірно гарно", "Ефектна жінка", "Чудово", – відреагували шанувальники.
Кендіс Свейнпол в купальнику
instagram / angelcandices
Кендіс Свейнпол на пляжі
instagram / angelcandices
Як повідомляв OBOZREVATEL, у червні Свейнпол була визнана "королевою" купальників. Подивитися гарячі фото з моделлю можна в нашому матеріалі.
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