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6 жовтня • оновлено в 18:09
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Всесвітньо відома секс-бомба засвітила голі груди на гарячому фото

11.2т Читати матеріал російською

Знаменита супермодель, один з "ангелів" Victoria's Secret і найдорожча бікіні-модель Кендіс Свейнпол розбурхала мережу пікантним знімком.

Зірка позувала майже гола на камеру, засвітивши груди. Фотографію вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Сумую за вами, хлопці, за цими дивовижними поїздками до Сен-Барта. Так багато гарних спогадів", – написала вона, звернувшись до Рассела Джеймса та членів команди.

Кендіс Свейнпол із голими грудьми

Кендіс Свейнпол із голими грудьми

instagram / angelcandices

Новини
"Секс у чистому вигляді!" Кароль схвилювала шанувальників спокусливим кадром

Всього за кілька годин знімок з голими грудьми Свейнпол зібрав понад 127 тис. відміток "подобається". "Так неймовірно гарно", "Ефектна жінка", "Чудово", – відреагували шанувальники.

Кендіс Свейнпол в купальнику

Кендіс Свейнпол в купальнику

instagram / angelcandices

Кендіс Свейнпол на пляжі

Кендіс Свейнпол на пляжі

instagram / angelcandices

Всесвітньо відома секс-бомба засвітила голі груди на гарячому фото
Всесвітньо відома секс-бомба засвітила голі груди на гарячому фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, у червні Свейнпол була визнана "королевою" купальників. Подивитися гарячі фото з моделлю можна в нашому матеріалі.

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Onischenko Roman
Onischenko Roman
Какая безвкусица. Обычная баба
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В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
СИСЕЧКИ МАЛЕНЬКИЕ! КИВА НЕ ДРОЧИТ!!!
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
На лицо не очень,не бомба а так хлопушка)))))
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